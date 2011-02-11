Кількість звільнених у результаті адмінреформи чиновників може перевищити очікувані 30%

Кількість звільнених у результаті адміністративної реформи чиновників може перевищити очікувані 30%.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Це не той випадок, коли, як у 2005 році, 22 тисячі працівників втратили роботу, тому що мали інші погляди й необережно підтримували яку-небудь політичну силу або політика. Зараз йдеться про принципово інше: як оптимізувати функції. Функціональне розділення є наріжним каменем реформи. Тому навіть висококваліфіковані працівники, якщо їхня функція вже не потрібна, вимушені перекваліфіковуватися. Яка саме кількість втратить роботу? Індикативна цифра названа в указі Президента – 30%. Але, враховуючи аналітичні матеріали наших фахівців, а також експертів із країн Європейського Союзу та Північної Америки, вимальовується дещо інша цифра. Не виключено, що внаслідок наведення функціонального порядку кількість скорочень може перевищити 30%», – сказав він.

Міністр підкреслив, що якщо під словом «чиновник» розуміти всіх державних службовців, то в Україні їх поки близько 300 тисяч, а якщо сюди додати службовців, які працюють у системі Міністерства внутрішніх справ і податкової служби, то це близько 370 тисяч. Якщо врахувати й службовців органів місцевого самоврядування – це ще майже 100 тисяч, зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

«Взагалі в цій справі є над чим попрацювати окремо. У нас сьогодні є декілька десятків тисяч державних службовців, у яких ніколи не було функцій і завдань державної служби», – додав міністр.