НБУ: Експерти МВФ позитивно оцінили антикризові кроки України

Експерти Міжнародного валютного фонду позитивно оцінили антикризові кроки України.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Національного банку України за результатами зустрічі 10 лютого 2011 року голови НБУ Сергія АРБУЗОВА з представниками місії МВФ.

«У цілому експерти МВФ позитивно оцінили зрушення, що відбулися в Україні за 2010 рік, як у сфері боротьби з наслідками світової економічної кризи, так і щодо вдосконалення і реформування економіки держави», – говориться в повідомленні.

Під час зустрічі обговорювалося питання виконання Україною умов програми stend-by. «На сьогодні робота щодо другого перегляду виконання Україною зобов'язань в рамках програми stend-by перебуває в завершальній стадії. Зокрема, сторони вже почали узгодження відповідного листу про наміри, в якому, відповідно до досягнутого прогресу, буде визначене завдання України», – говориться в повідомленні НБУ.

Наголошується, що глава місії МВФ Танос АРВАНІТІС залишився задоволений належним виконанням Нацбанком своїх зобов'язань з реалізації програми.

Під час консультацій пріоритетними цілями монетарної політики НБУ на середньострокову перспективу С.АРБУЗОВ визначив «послідовне зниження базової інфляції до рівня 5% на кінець 2014 року і подальше утримання загального рівня споживчих цін, починаючи з 2014 року, на рівні близько 5%».

При цьому він зазначив, що «на сьогодні Національний банк України в своєму розпорядженні має весь набір монетарних інструментів для того, щоб виконувати свої зобов'язання і цілі, які поставлені перед Національним банком України».

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого ц.р. під час зустрічі керівництва Нацбанку з представниками місії Міжнародного валютного фонду голова НБУ С.АРБУЗОВ проінформував представників МВФ про виконання Нацбанком параметрів програми stand-by, наголосивши на виконанні НБУ всіх критеріїв, які відносяться до його компетенції. Зокрема, він відзначив успіхи в досягненні низьких показників інфляції, практичну відсутність її монетарної складової та ознаки стабілізації банківського сектора України.

За інформацією НБУ, МВФ погоджується з оцінками української сторони щодо відновлення стабільності економіки, що відображається, серед іншого, у зростанні вкладів населення в банках, а також поступовому відновленні кредитування.

Нагадаємо, місія МВФ під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА з 1 по 11 лютого в Києві проводить переговори про два перегляди програми співпраці для надання Україні третього траншу кредиту.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол.

У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд. дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділені не були.

Після відставки уряду Юлії ТІМОШЕНКО новий уряд Миколи АЗАРОВА за домовленістю з МВФ закрив діючу кредитну лінію і почав співпрацю з Фондом за новою програмою.

Програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.