Євросоюз і МВФ виділять Греції 15 млрд. євро

Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд затвердили черговий пакет антикризової допомоги Греції - у розмірі 15 млрд. євро.

Про це повідомляє радіо «Свобода».

У заяві ЄС і МВФ, проте, наголошується, що зусилля Греції щодо подолання фінансової кризи не матимуть успіху, якщо податкову реформу і програму приватизації, запропоновані урядом, не буде прискорено.

Загальна сума стабілізаційного кредиту, схваленого минулого року для Греції, становить 110 млрд. євро.