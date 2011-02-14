НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку «Надра»

Національний банк України вирішив продовжити роботу тимчасової адміністрації в банку «Надра» (Київ).

Таку заяву голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА було оприлюднено у п`ятницю на сайті регулятора.

«НБУ вирішив продовжити термін дії тимчасової адміністрації. Це дозволить нам як регулятору добре контролювати всі процеси у банку до остаточного відновлення його роботи», – сказав С.АРБУЗОВ у своїй заяві, при цьому не уточнивши, з якого дня і на який термін буде продовжено роботу тимчасової адміністрації в банку.

Нагадаємо, 11 лютого 2011 року закінчився дворічний, згідно з чинним законодавством, максимально можливий термін роботи тимчасової адміністрації в банку «Надра».

За інформацією С.АРБУЗОВА, за два роки роботи тимчасової адміністрації в банку «Надра» виконані зобов`язання перед його клієнтами на суму близько 9 млрд. грн., а також реструктуризовано заборгованість на суму близько 900 млн. дол.

При цьому голова НБУ наголосив, що повернення вкладів без обмежень з цього банку може розпочатися тільки після збільшення його капіталу.

«Банк працює. Водночас остаточне відновлення роботи банку «Надра» вимагає проведення його додаткової капіталізації, в першу чергу за рахунок коштів приватного інвестора. Тому НБУ затвердив план капіталізації банку за участю приватного інвестора. Хоча ми не виключаємо можливості надання державних коштів для збільшення регулятивного капіталу банку», – сказав С.АРБУЗОВ.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» (Київ) розпочав свою діяльність к жовтні 1993 року, на сьогодні за обсягом активів входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 22,908 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,547 млрд. грн., зобов`язання – 22,428 млрд. грн., власний капітал – 479,434 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» (Київ) за підсумками 2010 року одержав прибуток у розмірі 4,74 млн. грн.

За оцінками НБУ і міжнародних аудиторів, для відновлення нормальної роботи банку потрібна докапіталізація на рівні 10 млрд. грн. У травні 2010 року були зроблені заяви про можливу спільну докапіталізацію банка «Надра» на паритетних умовах за участю держави і співвласника газового трейдера RosUkrEnergo, власника міжнародної холдингової компанії Group DF, українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.

Акціонерами банку залишаються компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

Нагадаємо, в лютому п.р. Верховна Рада України затвердила поправки до ст. 75 Закону «Про банки і банківську діяльність», продовживши максимально можливий термін роботи тимчасових адміністрацій у банках з 24 до 30 місяців. Закон переданий на підпис Президенту України і чинності ще не набрав.