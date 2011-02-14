Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9560-7,9610 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним підвищенням котирувань – 7,9560/7,9610 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися до 0,2721/0,2724, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,7595/10,7690. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,3484/1,3486 (п`ятниця – 1,3548/1,3550).

У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив.