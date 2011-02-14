НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в «Діалогбанку»

Національний банк України своєю постановою №37 від 11 лютого ц.р. продовжив термін роботи тимчасової адміністрації в ТОВ «Діалогбанк» на 3 місяці – з 11 лютого до 10 травня 2011 року.

Про це сказано в листі НБУ комерційним банкам, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Також повідомляється, що НБУ продовжив повноваження тимчасового адміністратора банку Олени РОГОЖІ.

Як повідомляв УНІАН, постановою правління Нацбанку від 9 листопада 2010 року №486 у ТОВ «Діалогбанк» призначено тимчасову адміністрацію терміном на три місяці – з 10 листопада 2010 року до 10 лютого 2011 року.

З метою створення сприятливих умов для стабілізації фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на три місяці – з 10 листопада 2010 року до 10 лютого 2011 року.

Довідка УНІАН. ТОВ «Діалогбанк» зареєстровано в січні 1992 року.

Збитки банку за підсумками 2009 року становили 65,879 млн. грн.

За даними НБУ, на 1 січня 2010 року часткою в капіталі ТОВ «Діалогбанк» володіли: ТОВ Компанія «Ренесанс» – 33,4%, ТОВ Компанія «Фламінго» – 33,3%, ТОВ «Юніверс» – 33,3%.