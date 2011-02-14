У січні п.р. через централізовану систему приймання звітності ДПСУ отримано 1,153 млн звітів, декларацій, розрахунків

У січні 2011 року через централізовану систему приймання звітності ДПС України отримано 1 153 564 звітів, декларацій, розрахунків від 145 тис. платників податків, що значно більше ніж у попередніх періодах 2010 року, повідомили УНІАН в Інформаційно-довідковому Департаменті Державної податкової служби України.

Позитивно на подання звітності в електронному вигляді вплинула норма Податкового кодексу України (п. 49.4 ст. 49 розділу ІІ) стосовно подання звітності в електронному вигляді великими та середніми підприємствами.

Значну частку із загальної кількості платників, що звітують в електронному вигляді становлять платники податку на додану вартість. Так, у січні місяці цього року кількість платників ПДВ, що звітували в електронному вигляді, склала 97 964 платників ПДВ. Порівняно з груднем 2010 р. кількість платників ПДВ, що подали податкову звітність засобами E_mail збільшилась на 11 тис. платників.

Як відзначають в ДПСУ, подання податкової звітності в електронному вигляді – це крок для реалізації доручення Президента України щодо усунення перешкод для запровадження автоматичного відшкодування ПДВ.

Довідково: Відповіді на питання, пов’язані із прийняттям податкової звітності, можна отримати: на web-сайті ДПС України або у Контакт-центрі (тел. 0-800-501-007). Для мешканців Києва

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