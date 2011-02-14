Власний капітал українських банків у січні скоротився на 4,3%

Власний капітал українських банків у січні ц.р. скоротився на 4,3% - до 139,8 млрд. грн., що становить 14,5% їх пасивів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Сплачений і зареєстрований статутний капітал банків на 1 лютого 2011 року становив 145,951 млрд. грн.

Зобов`язання банків у січні збільшилися на 2,6% - до 825,1 млрд. грн. Зокрема, кошти фізичних осіб становлять 275,7 млрд. грн., або 33,4% від зобов`язань, кошти суб`єктів господарювання - 146,8 млрд. грн., або 17,8%.

Активи банків збільшилися на 2% - до 964,9 млрд. грн., загальні активи – на 2%, до 1,112 трлн. грн.

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебуває 18 банків.