Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9545/7,9595 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9560/7,9610, на 12:00 звузився спред 7,9555/7,9570. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9545/7,9595 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2721/0,2724, на 12:00 ціни знизилися до 0,2718/0,2719. На час закриття ціни не досягли рівня 0,2716/0,2717. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,2920 (-0,0481).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3435/1,3555.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7595/10,7690, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,7180/10,7260. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли денного мінімуму 10,6980/10,7110.