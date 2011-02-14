Азаров: МВФ з розумінням сприйняв аргументи на користь поетапного підвищення тарифів і ПР

Місія Міжнародного валютного фонду з розумінням сприйняла аргументи уряду на користь поетапного підвищення тарифів і проведення пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на брифінгу журналістам.

«Вони з розумінням прийняли мої доводи переходу і реалізації намічених у літньому меморандумі цілей, щодо тарифів зокрема, а також про поетапну реалізації пенсійної реформи. Я думаю, що той компроміс, який у нас досягнуто під час цих переговорів, дозволить нам менш болюче для людей проходити через необхідний етап реформування всієї нашої системи і ціноутворення, і тарифоутворення», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що під час переговорів досягнута домовленість про те, що в процесі перетворень буде вжито всіх заходів для соціального захисту людей.

Прем`єр повідомив, що меморандум за підсумками перегляду програми співпраці вже підготовлено, і висловив надію, що коментарі МВФ за результатами роботи місії в Україні з`являться незабаром.

«Я думаю, що місія або сьогодні, або завтра свій прес-реліз випустить, і ви з ним зможете ознайомитися», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2011 року почався візит до України місії Міжнародного валютного фонду для проведення переговорів про другий перегляд виконання програми в рамках договору stand-by. Візит планувалося завершити 11 лютого.

Довідка УНІАН . Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Кошти можуть надійти до України після початку проведення пенсійної реформи.