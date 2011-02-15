Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9550/7,9600 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9550/7,9600 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2715/0,2719, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,7420/10,7495.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3509/1,3511 (понеділок – 1,3484/1,3486).

У понеділок, 14 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.