В Україні в січні роздрібний товарооборот підприємств зріс до 21,3 млрд. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в січні 2011 р. (у зіставних цінах) зріс на 11,1%, порівняно з січнем 2010 року і становив 21,3 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня 2011 р. зафіксовано в усіх областях України. При цьому найбільше зростання відзначено в Севастополі – на 16% – до 239,7 млн. грн., Миколаївській обл. – на 16,5% – до 413,6 млн. грн., Закарпатській обл. і АР Крим – на 15,9% – до 492,7 млн. грн. і 678,4 млн. грн. відповідно, Вінницькій обл. - на 15,8% – до 406,8 млн. грн., Луганській обл. - на 15,7% - до 735,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в січні-грудні 2010 р. (у зіставних цінах) зріс на 7,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року і становив 274 млрд. 599,6 млн. грн.