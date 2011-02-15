Експерт: пара євро/долар на сьогоднішніх торгах буде в діапазоні 1,3400-1,3550

Валютна пара євро/долар на торгах у вівторок, 15 лютого, знаходитиметься в діапазоні 1,3400-1,3550, фунт/долар – 1,5950-1,6100, в парі з ієною долар продовжить рух у рамках 83,00-83,50, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, учасників ринку у вівторок очікує великий пакет економічних даних: публікація протоколу засідання ЦБ Австралії за лютий, рішення ЦБ Японії щодо основної процентної ставки, про зміни об`єму промислового виробництва Японії, про ВВП Німеччини і єврозони, індексів німецького дослідницького інституту Zew, даних про споживчі ціни у Великобританії.

Крім того, в США будуть опубліковані дані про роздрібну торгівлю, виробничі запаси і об`єми покупок американських цінних паперів іноземними інвесторами.