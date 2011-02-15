На українському міжбанку на 12:00 котирування склали 7,9560/7,9585 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9550/7,9600, на 12:00 звузився спред 7,9560/7,9585 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2715/0,2719, на 12:00 ціни піднялися до 0,2719/0,2720. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 29,2570 (-0,0350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3509/1,3511, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7420/10,7495, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,7640/10,7730.