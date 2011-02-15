Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло на 62% – до 9,3 млрд. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2010 році становило 9 млрд. 309,4 млн. дол., що на 62% більше, ніж у 2009 році (5 млрд. 737,4 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за 2010 рік експорт товарів становив 51 млрд. 430,5 млн. дол. (на 29,6% більше показника 2009 року), імпорт – 60 млрд. 739,9 млн. дол. (на 33,7% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,85 (у 2009 р. – 0,87).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 217 країн світу.

У повідомленні зазначається, що на формування негативного сальдо вплинули окремі товарні групи: енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (-15 млрд. 941,3 млн. дол.), наземні транспортні засоби, окрім залізничних, (-2 млрд. 780 млн. дол.) і полімерні матеріали, пластмаси (-2 млрд. 355,1 млн. дол.)

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з 2009 роком, збільшилася частка чорних металів – із 25,8% до 28,4%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 5,4% до 7,1%, руди, шлаків і золи – з 3,4% до 5%, залізничних або трамвайних локомотивів, колійного обладнання – з 2% до 4,7%, жирів і масел тваринного й рослинного походження - з 4,5% до 5,1%.

Водночас зменшилася питома вага механічних машин – із 7% до 6,1%, електричних машин – із 5,6% до 4,9%, зернових культур – із 9% до 4,8%, виробів із чорних металів – із 4,9% до 3,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин – із 5,1% до 5,9%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, – із 4,3% до 5,5%, чорних металів – із 2,5% до 3,2%. Зменшилася питома вага механічних машин – із 8,7% до 7,5%, фармацевтичної продукції – з 4,7% до 4%, паперу і картону - з 2,6% до 2,4%.

За даними Держкомстату, в грудні 2010 року експорт товарів збільшився, порівняно з груднем 2009 року, на 27,6% і становив 5 млрд. 303,2 млн. дол., імпорт – на 31,6%, до 6 млрд. 646,1 млн. дол. Негативне сальдо в грудні 2010 р. становило 1 млрд. 342,9 млн. дол. проти 894,2 млн. дол. за грудень 2009 року.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно в 2008 році.