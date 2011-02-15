Мінекономрозвитку пропонує дозволити торгівлю у великих магазинах тільки юрособам

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує ввести норму, згідно з якою торговельну діяльність на торгових площах понад 200 кв. метрів у магазинах можуть здійснювати тільки суб`єкти господарювання – юридичні особи.

Ця норма міститься в підготовленому міністерством і розміщеному на його сайті законопроекті «Про внутрішню торгівлю».

Також документом пропонується встановити норму, згідно з якою суб`єкт торговельної діяльності для здійснення дистанційної торгівлі повинен мати офісне приміщення, в якому здійснюється оформлення документів на купівлю-продаж товарів.

Суб`єкт торгової діяльності, згідно із законопроектом, для здійснення мережевої торгівлі повинен мати приміщення для прийому, зберігання і підготовки до продажу товарів (офісні і складські приміщення).