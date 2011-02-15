НБУ: зростання інфляції в січні на 1% визначалося здебільшого небазовою інфляцією

Зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) у січні на 1% (8,2% - в річному вимірі) визначалося здебільшого показниками небазової інфляції (0,8 п.п. - внесок в зміну ІСЦ).

Про це йдеться в аналітичному огляді Національного банку України «Аналіз інфляції, січень 2011 року», розміщеному на сайті НБУ.

В огляді наголошується, що місячні темпи зростання базового ІСЦ зменшуються четвертий місяць підряд (0,3% - у січні, 0,2 п.п. - внесок у зміну ІСЦ). Стабільність курсу гривні на тлі повільних темпів відновлення економіки привели до уповільнення базової інфляції в річному вимірі до 7,3%.

Також повідомляється, що, незважаючи на зростання обсягів депозитів (на 30,5% в річному вимірі), банківське кредитування відновлюється помірними темпами (2,8% зростання за рік), оскільки банки продовжують активно вкладати кошти в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). «Таким чином, трансмісія сигналів грошово-кредитної політики НБУ значною мірою відбувається через витратну частину державного бюджету», - йдеться в огляді.

Стабільність номінального ефективного обмінного курсу (НЕОК) гривні стримувала зростання цін на товари, що входять до показника вузької базової інфляції до 2,2% (у річному вимірі, 0,1% - зміна за місяць).

Серед показників базової інфляції найбільше зросли ціни на сирі продукти (1,7% зміна за місяць, 0,4 п.п. - внесок у зміну ІСЦ) і на товари і послуги, які регулюються адміністративно (1,7% - зміна за місяць, 0,3 п.п. - внесок у зміну ІСЦ).

Підвищення акцизів і подорожчання нафти на світових товарних ринках зумовили зростання цін на паливо в січні на 5,4% (0,1 п.п. внесок у зміну ІСЦ). «Таким чином, небазовий ІСЦ у січні зріс на 1,9% (9,9% - зміна в річному вимірі)», - вказується в огляді.

Крім того повідомляється, що пожвавлення кон`юнктури на світових товарних ринках стимулювало зростання індексу цін виробників (ІЦВ) в січні на 1,3%, ціни зростали в усіх галузях. При цьому завдяки високій базі порівняння (ІЦВ у січні 2009 року зріс на 1,9%) в річному вимірі промислова інфляція продовжила уповільнення до 18%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2011 року, порівняно з груднем 2010 року, склала 1%, у січні 2011 року, порівняно з січнем 2010 року – 8,2%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в січні 2011 року проти грудня 2010 року склала 0,3%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в грудні 2010 року, порівняно з листопадом, склала 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%. У січні-грудні 2010 року проти січня-грудня 2009 року – 9,4%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в грудні 2010 року проти листопада 2010 року склала 0,6%, за січень-грудень 2010 року – 7,9%.