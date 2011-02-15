У Борисполі затримали колекційні срібні монети (фото)

Працівники Київської обласної митниці зупинили незаконне переміщення через митний кордон України в пункті пропуску «Бориспіль» колекційних срібних монет.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, 53 сучасні срібні колекційні монети – 41 монета номіналом 1 долар США («срібний орел») та 12 монет номіналом 5 доларів Канади («кленове листя») з зображенням королеви Єлизавети ІІ були виявлені у громадянина Ізраїлю, який прилетів до України з Угорщини.

Зазначають, що чоловік обрав проходження митного контролю на лінії спрощеного митного контролю “зелений коридор”, де не передбачена наявність у громадян банківських металів згідно з Постановою Правління НБУ від 27.05.2008 № 148.

Повідомляють, що виявлені монети знаходились в дорожній сумці пасажира без ознак приховування. Пасажир митної декларації не заповнював, з приводу декларування даних товарів до інспекторів митниці не звертався. Громадянин Ізраїлю заявив, що монети належать йому особисто.

Крім цього, громадянин Ізраїлю порушив встановлений статтею 68 Митного кодексу порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

У прес-службі нагадують, що дані предмети при переміщенні через митний кордон України підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, відповідно до чинного законодавства України.

Довідка УНІАН. Завдяки своїй порівняно низькій ціні та широкій доступності, «срібні орли» були дуже популярними серед колекціонерів ще від їх першого випуску у 1986 році. Незважаючи на те, що «срібні орли» номіналом всього 1 долар, їх вартість визначається вартістю срібла за унцію на момент продажу, що, зазвичай, в декілька разів перевищує номінальну вартість. Більшість людей купують ці срібні долари задля того, щоб вкласти кошти в срібло як інвестиції.

Срібні канадські монети "кленове листя" випускаються Королівським монетним двором Канади, і є одними з найпопулярніших у світі серед колекціонерів та продавців монет.