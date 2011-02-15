Євро впав до тритижневого мінімуму

Курс євро за підсумками торгів у понеділок, 14 лютого, опустився щодо долара до мінімальної відмітки за останні три тижні на фоні стурбованості інвесторів, що фінансовій владі ЄС не вдасться досягти комплексного рішення по борговій кризі в єврозоні.

Зокрема, євро за підсумками торгів впав до 1,3487 долара за євро проти 1,3547 долара за євро вдень раніше.

Американська валюта, у свою чергу, знизилася в ціні щодо ієни - до 83,31 ієни за долар проти 83,47 ієни за долар у п`ятницю.

Загалом курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США зріс до 78,6 пункту проти 78,38 пункту днем раніше, передає Bloomberg.