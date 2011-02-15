На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9545/7,9595 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9550/7,9600, на 12:00 звузився спред - 7,9560/7,9585. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9545/7,9595 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2715/0,2719, на 12:00 ціни піднялися - 0,2719/0,2720. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2718/0,2719.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,2725 (-0,0195).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3460/1,3550.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7420/10,7495, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,7640/10,7730. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли значень 10,7730/10,7815.