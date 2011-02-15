Кабмін затвердив Порядок використання бюджетних коштів на підготовку до Євро-2012

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відповідна постанова Кабміну від 26 січня 2011 року №97 обнародувана на сайті уряду.

Документом передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Укрєвроінфрапроект (Національне агентство з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і реалізації інфраструктурних проектів), який визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів.

Укрєвроінфрапроект здійснює контроль за замовниками будівництва об`єктів інфраструктури і вживає заходи для повернення авансів, які були надані підрядникам і не використані у визначені законодавством терміни.

В порядку вказується, що будівництво, реконструкція і ремонт автомобільних доріг комунальної власності, мереж і споруд централізованого водопостачання і водовідведення, оновлення парку трамвайних вагонів, тролейбусів і автобусів у містах проведення чемпіонату за рахунок бюджетних коштів здійснюються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами.

Не допускається направлення бюджетних коштів на здійснення витрат, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм; оплату посередницьких послуг.