Питання екстрадиції Данилишина на саміті Вишеградської четвірки не обговорювалося - Азаров

Питання екстрадиції екс-міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА на саміті Вишеградської четвірки не обговорювалося.

Про це заявив сьогодні журналістам прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Богдан ДАНИЛИШИН, на мій погляд, це людина, яка все своє життя пропрацювала в науковому середовищі, була штучно призначена абсолютно не підготовленою на пост міністра економіки і відповідала за здійснення державних закупівель. Я думаю, що він, швидше за все, не усвідомлював через свою непідготовленість того, що він робить», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас прем`єр висловив побажання, щоб слідство у справі Б.ДАНИЛИШИНА об`єктивно розглянуло усі факти і дало свою оцінку.

Також, стосовно висловлювання міністра закордонних справ Чеської Республіки Карела ШВАРЦБЕРГА, який назвав справу Б.ДАНИЛИШИНА політичною, М.АЗАРОВ зазначив: «бажано було б, перш ніж висловлюватися, вивчити реальну ситуацію хоча б у тому обсязі, в якому я її вивчив, тобто в мінімальному обсязі. А потім вже давати оцінки діям правоохоронних органів іншої сторони».

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр економіки Б.ДАНИЛИШИН, якого Україна 18 серпня 2010 року оголосила в розшук по лінії Інтерполу, був затриманий працівниками празької поліції в столиці Чехії 18 жовтня 2010 року, і відтоді знаходився у в`язниці Праги. Наприкінці листопада 2010 року Б.ДАНИЛИШИН попросив у Чехії політичний притулок. 14 січня 2011 року Б.ДАНИЛИШИНА звільнили з-під варти за рішенням міського суду столиці Чехії.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується у здійсненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 "зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”, пов`язаного з проведенням держзакупівель. Результатом дій Б.ДАНИЛИШИНА, повідомляли в жовтні в МВС, стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, у свою чергу, завдало збитку державі в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 млн. грн.

Генеральна прокуратура України наполягає на екстрадиції екс-міністра.