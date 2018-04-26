Податковий кодекс: головні нововведення ще попереду…

Через деякий час після підписання Президентом Податкового кодексу інформаційний галас навколо даного документа пішов на спад. Тим часом, з 1 січня 2011 року набули чинності тільки базові положення ПК, а вже з другого кварталу почнуть діяти найбільш "революційні" норми.

Про те, в чому сіль нововведень, які наближаються, побічно свідчить реакція бізнесу. Підприємці, схоже, серйозно готуються, причому, не тільки до виконання нових норм, але й до протесту проти них. Лідер партії «Україна Майбутнього», позафракційний народний депутат Святослав Олійник повідомив, що в квітні пройде масова системна акція представників малого, середнього і великого бізнесу, в результативності якої він не сумнівається.

«Вже сьогодні велика кількість підприємств – платників ПДВ планує в квітні зупинити свою роботу відповідно до статті 44 Конституції України – право на страйк. Сьогодні підприємці знаходяться в ситуації, коли далі працювати в умовах Податкового кодексу – це працювати собі в збиток», - підкреслив С.Олійник.

Які ж фіскальні нововведення настають? З найбільшим трепетом підприємці чекають набуття чинності третього розділу ПК - «Податок на прибуток», деякі положення якого запрацюють з 1 квітня. Якщо щодо ПДВ і податку на доходи фізосіб розробники кодексу просто «закрутили гайки», то податок на прибуток очікують істотні зміни. Серед позитивного – зниження на 2 п.п. ставки цього податку. Правда, в умовах кризи цей крок навряд чи істотно спростить життя. Позитивним нововведенням для малого бізнесу є застосування нульової ставки податку на прибуток на 5 років для підприємств з річним доходом до 3 млн. грн. і кількістю працівників до 20 осіб. Право на таку пільгу також почне діяти з першого квітня.

Головним нововведенням стане спроба зближення бухгалтерського і податкового звітів. Замість понять «Скоректований валовий дохід» і «валові витрати» в Податковому кодексі база оподаткування податку на прибуток підприємств визначатиметься шляхом скорочення суми доходів на об`єм собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інших витрат. Визначення прибутку для оподаткування відбуватиметься на основі даних бухгалтерського обліку, причому зараховуватись будуть тимчасові та постійні податкові різниці.

Зближення бухгалтерської і податкової звітності передбачає ще одне революційне нововведення – зміна принципу визначення дати отримання доходів і витрат. До 1 квітня все ще діє метод «першої події», за якою доходи і витрати визначаються або за фактом отримання грошей, або виписки накладної або іншого документа, що підтверджує перехід права власності товару до покупця. Податковий кодекс встановлює метод «нарахувань». Тобто, за датою переходу права власності на товар, незалежно від фактичного надходження засобів.

Дані норми істотно змінять принципи і зміст податкової звітності, а також механізми розрахунку. Правда, уряд відвів небагато часу підприємцям для адаптації. Варто підкреслити, що прибуток за підсумками діяльності в першому кварталі 2011 року оподатковується за ставкою 25%.

Таким чином, новий податковий період щодо податку на прибуток почнеться з другого кварталу, а річна декларація розраховуватиметься наростаючим методом за 2-4 квартали 2011 р. У зв`язку з цим, у бухгалтерів до уряду багато питань, головний з яких: як переноситимуться збитки першого кварталу, і чи стануть переноситься взагалі? Крім того, незрозуміло, як відображатимуться помилки в першому кварталі на базі оподаткування наступних періодів і яким чином будуть розподіляться переплати податку (за якою ставкою?).

Для того, щоб ознайомитися з новими правилами податкової звітності, Кабмін дав трохи більше часу. Методика бухгалтерського обліку тимчасових і постійних податкових різниць, згідно з ПК, повинна бути затверджена і опублікована до 1 квітня, а набути чинності - 1 січня 2012. Відповідно, підприємці повинні подавати фінансову звітність щодо податкових різниць тільки з наступного року. Донині діє Закон «Про оподаткування прибутку підприємств» і вся звітність за податком на прибуток за 2010 рік і перший квартал 2011 року подаватиметься «по-старому».

З 2013 року набуває чинності ще одна важлива складова - новий порядок визначення і застосування звичайних цін. До того часу діятиме принцип, встановлений Законом «Про оподаткування прибутку підприємств», який до радості підприємців фактично не працює. А ось через два роки податківці матимуть куди ширші повноваження і підстави для самостійного визначення бази оподаткування.

Загалом, нововведення набуватимуть чинності достатнього динамічно. Тільки податку на прибуток не торкнеться період «пільгових» штрафів. У офіційному листі ДПСУ повідомила, що такі «стягнення» (в 1 грн.) застосовуються за порушення законодавства виключно при розрахунку податкових зобов`язань за період з 1 січня 2011 р. по 30 червня 2011. Таким чином, платників податку на прибуток, які зіткнутися в масою неточностей і суперечностей в базовому документі, штрафувати будуть «по повній». А штрафи навіть за технічні помилки достатньо значні. В умовах дефіциту бюджету надходження від таких «покарань» для влади дуже доречне, тому штрафувати, будуть з ентузіазмом…

Максим Соколов (для УНІАН)