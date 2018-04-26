Підсумки місії МВФ: увімкнено "режим очікування"...

Місія Міжнародного валютного фонду, яка перебувала в Києві з 1 по 14 лютого для обговорення другого перегляду програми в рамках угоди «Стенд-бай», швидше за все, погодилася не зі всіма аргументами української влади. Хоча остання саме на це робила ставку. Ціна питання – підвищення тарифів і пенсійна реформа. Під час візиту місії прем’єр-міністр Микола Азаров запевняв, що Фонд «із розумінням сприйняв мої аргументи переходу і реалізації запланованих в літньому меморандумі цілей, за тарифами зокрема, а також щодо поетапної реалізації пенсійної реформи. Я думаю, що той компроміс, якого ми досягнули під час цих переговорів, дозволить менш хворобливо для людей проходити через необхідний етап реформування всієї нашої системи і ціноутворення, і тарифоутворення».

Крім того, він підкреслив, що під час переговорів досягнута домовленість про те, що в процесі перетворень будуть вжиті всі заходи соціального захисту людей. За словами прем`єра, меморандум за підсумками перегляду програми співпраці вже підготували. «Я думаю, що місія або сьогодні, або завтра свій прес-реліз випустить, і ви з ним зможете ознайомитися», - сказав М.Азаров. І він виявився правим. Але тільки зміст прес-релізу наводить на думку, що у кожної зі сторін своє бачення співпраці.

Дисонансом позитиву звучать деякі тривожні нотки. Зокрема, до кінця візиту місії повинен був бути узгоджений остаточний варіант Меморандуму щодо перегляду програми співпраці. У ньому мали бути визначені умови для отримання траншу. Проте, на цей раз МВФ узяв тритижневий тайм-аут для остаточного доопрацювання Меморандуму. У Фонді розглядають пропозиції України про підвищення тарифів не з квітня ц.р., а поетапно протягом року. Зокрема, МВФ хоче вивчити запропоновані українською стороною заходи з компенсації коштів, які будуть недоотримані до бюджету Також не до кінця зрозумілим залишається остаточний варіант законопроекту про проведення пенсійної реформи.

Також варто пригадати, що досі так і не опублікований Меморандум за підсумками другого перегляду програми. Втім, не так давно МВФ обіцяв таки опублікувати документ.

***Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми складає 2,5 роки. Засоби залучаються під ставку 3,5% річних. Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в об`ємі 1 млрд. SDR, що складає 1,5 млрд. дол. Почнемо з позитивних моментів. Керівник місії МВФ по Україні Танос Арванітіс в оприлюдненій заяві, яку має в своєму розпорядженні УНІАН, відзначає, що «показники розвитку економіки України в 2010 році були кращі за очікувані, при цьому економічне зростання перевищило 4 відсотки ВВП за рахунок збільшення об`ємів експорту та відновлення інвестування і приватного споживання. Впроваджувана за підтримки угоди «Стенд-бай» економічна програма влади загалом рухається в правильному напрямі, і ми домовились щодо більшості стратегічних питань, які забезпечуватимуть виконання завдань програми на 2011 рік».

«Приймаються заходи для підтримки середньострокової податково-бюджетної консолідації. Як очікується, в березні набуде чинності закон про пенсійну реформу, а проведення адміністративної реформи продовжиться. Для пом`якшення впливу на домогосподарства був узгоджений графік поступового підвищення тарифів на газ, і зараз ведеться робота над визначенням компенсаційних бюджетних заходів з метою покриття загального (сектор загальнодержавного управління і НАК «Нафтогаз») дефіциту у розмірі 3,5% ВВП в 2011 році. Обговорення цих заходів продовжуватиметься впродовж наступних декількох тижнів з метою представлення результатів перегляду програми Раді директорів МВФ», - підкреслює Т.Арванітіс.

В принципі, місія залишилася задоволена і діями Нацбанку. «Принципи грошово-кредитної політики залишаються адекватними, а інфляція впевнено скоротилася до рівня 8,2%, наближаючись до цільових показників НБУ. Наші обговорення в цій сфері зосередилися на заході, спрямованому на посилення операцій в рамках грошово-кредитної політики, розвиток ринку національної валюти, поліпшення принципів для проведення операцій з іноземною валютою і подальше зміцнення фінансового сектора».

Не обійшлося і без порад. «Представники влади ще раз підтвердили, що ставлять за мету досягти міцного економічного зростання в середньостроковий період. З метою заохочення економічної активності і поліпшення життєвого рівня варто підтримувати нинішній темп впровадження економічних реформ разом із зусиллями, спрямованими на оптимізацію нормативно-правової бази і поліпшення все ще складних умов ведення бізнесу», - наголошується в заяві керівника місії МВФ в Україні.

Варто відзначити, що перший транш до України за новою програмою поступив в серпні п.р. Щоб одержати наступну частину коштів Фонду, український уряд підвищив комунальні тарифи, прийняв Податковий кодекс, погодився підняти пенсійний вік для жінок і прийняти бюджет наступного року з дефіцитом менше 3% ВВП. Більшість засобів другого траншу повинні були покрити дефіцит державної скарбниці. Місія приїхала до України в листопаді п.р., після завершення роботи заявили, що домовились з українською владою, і вже в грудні Рада директорів МВФ ухвалить остаточне рішення. Що й відбулося. 1,5 млрд. доларів поступили до України. Тепер ж місія говорить, що «обговорення триватиме впродовж наступних декількох тижнів». Крім того, в заяві не згадується дата, коли Рада директорів планує обговорити підсумки другого перегляду програми, чого не було раніше ніколи. Це наводить на думку, що не все влаштувало «головного спонсора». І тепер питання – МВФ гроші виділить, а може вони нам не такі важливі?

Ще напередодні надходження до України другого траншу М.Азаров заявив, що в Україні немає гострої необхідності в цих засобах. «Ми зараз знаходимося не в тому стані і не в тій ситуації, коли з тремтінням думаємо - прийшли гроші або не прийшли. У нас абсолютно надійна фінансова ситуація», - сказав М.Азаров.

А вже на початку поточного року віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявляв, що на користь України одержати всі транші за кредитом МВФ. Але при цьому він також відзначив, що Україна може обійтися без підтримки Фонду. «Ми дійсно можемо обійтися без підтримки МВФ, ми самі можемо це зробити, але якою ціною і хто за це платитиме? Якщо ми не братимемо гроші у Міжнародного валютного фонду – відразу знижуються бажання інвесторів, відразу збільшується ставка позик для нас і т.д.», – сказав С.Тігіпко.

Крім того, за його словами, зараз необхідно реально оцінювати вимоги фонду, які він виставляє перед Україною. «Треба дивитися, чи співпадають ті вимоги, які Міжнародний валютний фонд надає під час своїх кредитів. Якщо вони співпадають з нашими національними інтересами, ми повинні на це йти, якщо не співпадають, тоді ми можемо відмовлятися від цього», – вважає він.

Звичайно, довіра МВФ – іміджевий показник спроможності України на світовому ринку. Як відзначають експерти, хвилюватися за гроші Фонду не потрібно, вони поступлять, адже реформи продовжаться, на чому і наполягає Фонд, а українська влада щодня про це заявляє. Зараз йдеться про узгодження етапів фінансових і соціальних «тортур», так зване пом`якшення тиску на населення. Та все ж нам продовжать підвищувати тарифи, підіймати планку пенсійного віку, скорочувати соціальні виплати, правильніше, переводити їх в розряд «адресних». «Аргументи» українських переговірників, скоріше, говорять не про їхню принциповість і турботу про нас, скільки про страх остаточно втратити «любов» електорату, яка тане з кожним днем, точніше, з кожним нововведенням влади. А бурхливі перипетії на Близькому Сході, де терпінню народу прийшов кінець, не можуть не примусити її задуматися.

А якщо гроші, як стверджує керівництво країни, не особливо потрібні, то може не варто так вже сильно «прогинатися» заради їх виділення? На сьогодні Україна є другим за сумою виділених коштів позичальником Міжнародного валютного фонду (9,25 млрд. SDR або 14,2 млрд. дол.) після Румунії (9,8 млрд. SDR). Третє місце у Греції (9,13 млрд. SDR). Тільки за 2010 рік держборг України зріс на 37% – до 54,3 млрд. дол. Не важко підрахувати, що на кожному українцеві – від малого до великого – вже висить борг більше 1,3 тис. дол. І це тільки офіційні дані. На думку експертів, загалом із зовнішніми і внутрішніми корпоративними зобов`язаннями держборг досяг 100 млрд. дол.

Як заявляє Президент Віктор Янукович, тільки в 2011 році Україна повинна заплатити близько 80 млрд. грн. зовнішніх боргів. За його словами, зважаючи на такі зобов`язання, а також значні витрати бюджету, пов`язані з фінансуванням державної програми підготовки до Євро-2012, «2011 рік буде дуже важким». Що ж, приготуйтеся ще тугіше затягнути пояси. Правда, куди вже тугіше.

Залишається загадкою - як довго владі вдаватиметься задовольняти Фонд за рахунок утиску інтересів громадян власної країни. Громадян, які на фоні підвищення тарифів і очікування пенсійної реформи, ніяк не можуть відчути ефективність співпраці з МВФ.

Нана Чорна (УНІАН)