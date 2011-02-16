Ціна золота зростає через інфляційні побоювання

Золото на торгах у вівторок, 15 лютого, подорожчало до максимуму майже за чотири тижні через прискорення зростання споживчих цін, що стимулюють апетити інвесторів до дорогоцінних металів як до засобу захисту від інфляції.

Зокрема, квітневий ф`ючерс на золото за підсумками торгів на біржі Comex в Нью-Йорку подорожчав на 0,7% - до 1374,1 долара за тройську унцію, передає Bloomberg.

У січні інфляція в Китаї прискорилася - зростання споживчих цін, за винятком продуктів харчування, було максимальним щонайменше за шість років. У Великобританії інфляція минулого місяця була рекордною більш ніж за два роки. Знаменитий інвестор Джордж Сорос збільшив запаси золота в своєму фонді SPDR Gold Trust на 0,5% в четвертому кварталі.

За 2010 рік золото подорожчало на 30%. Зростання вартості металу було зафіксоване десятий рік підряд, що стало найтривалішим періодом збільшення ціни з 1920 року. Останніми роками подорожчання дорогоцінного металу, який розглядається інвесторами як надійніша альтернатива нестабільним валютам і схильним серйозним коливанням акціям компаній, було викликане світовою фінансовою кризою.