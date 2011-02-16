Кабмін найближчим часом представить у ВР звіт про виконання держбюджету-2010

Кабінет міністрів найближчим часом представить у Верховній Раді звіт про виконання державного бюджету 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання уряду.

«Детальний звіт про виконання бюджету незабаром прозвучить у парламенті. Але навіть ті відомості, які є, дають зрозуміти, що уряд впорався з непростим завданням в умовах дуже обмежених ресурсів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що виконання бюджету-2010 дозволило вирішити не тільки поточні проблеми, але й закласти основи для довгострокового зростання.

За словами прем’єра, підсумки виконання бюджету минулого року позитивно оцінені місією Міжнародного валютного фонду.

«Керівник місії також заявив, що вважає успішним реалізацію меморандуму з МВФ в 2010 році. Наші переговори завершились на дуже оптимістичній ноті», - зазначив глава уряду.