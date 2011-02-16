Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9580/7,9620 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9580/7,9620 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2716/0,2719, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,7810/10,7885. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3556/1,3558 (вівторок – 1,3509/1,3511).

У вівторок, 15 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.