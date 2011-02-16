МВФ розгляне питання про виділення Україні чергового траншу через два тижні

Міжнародний валютний фонд прогнозує розгляд питання про виділення Україні чергового траншу в 1,6 млрд. доларів через два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР сьогодні в Києві під час саміту Інституту Адама Сміта «Нерухомість і будівництво в Україні».

За його словами, вчора завершила роботу місія МВФ в Україні, яка розглядала питання виділення країні чергового траншу.

«Обговорення неврегульованих питань триватиме два тижні, і в результаті можна буде вийти до виконавського комітету з пропозицією відкрити транш», - сказав М.АЛЬЄР.

При цьому глава представництва МВФ в Україні відзначив, що для відновлення української економіки після наслідків кризи необхідно розв’язати питання з проблемними банківськими кредитами, спрямувати зусилля на збільшення захисту прав кредиторів.

Водночас він вважає, що ще одним важливим питанням, якому слід надати увагу, є ділове середовище. Зокрема, на думку М.АЛЬЄРА, негативний вплив на ділове середовище в Україні чинить нове податкове законодавство, митні процедури, а також непрозорий розподіл квот у сільському господарстві. Серед позитивних моментів М.АЛЬЄР відзначив відновлення ліквідності і посилення капіталізації банківської системи, а також повернення банківських депозитів до докризового рівня.

Як повідомляв УНІАН, з 1 по 11 лютого в Україні з візитом перебувала місія Міжнародного валютного фонду для проведення переговорів про два перегляди виконання програми у рамках договору stand-by.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Кошти можуть надійти до України після початку проведення пенсійної реформи.