Експерт: сьогодні ціновим діапазоном для пари євро/долар залишиться рівень 1,3400-1,3550

На світових торгах в середу, 16 лютого, ціновим діапазоном для пари євро/долар, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, як і раніше буде 1,3400-1,3550, для пари фунт/долар – 1,6050-1,6200, в парі з ієною долар продовжить рух в рамках 83,00-84,00.

Як відзначають аналітики, в середу учасники ринку в першу чергу чекатимуть публікації протоколу засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) від 25-26 січня.

Крім того, варто звернути увагу на дані про рівень безробіття у Великобританії, індекси цін виробників США, а також індекси закупівельних цін виробників Нової Зеландії.