У Польщі в січні інфляція зросла до 3,8%

Варшава. У Польщі в січні 2011 р. несподівано різко прискорилося зростання споживчих цін до 3,8% з 3,1% в кінці минулого року, повідомляє державний комітет статистики (GUS).

У місячному вираженні ціни зросли на 1,2%.

Аналітики прогнозували річне зростання на рівні 3,4%, а місячний – 0,8%.

За даними статистики, найбільше минулого місяця в Польщі подорожчали житлово-комунальні послуги, транспорт і продукти харчування.

Традиційно для сезону розпродажів подешевшали одяг і взуття, а також послуги зв`язку.

Як повідомляв УНІАН, зростання інфляції в Польщі в грудні 2010 р. прискорилося до 3,1% з 2,7% в листопаді.

Довідка УНІАН. У 2010 році Нацбанк Польщі ставив за мету утримувати річну інфляцію в рамках 2,5%.

У 2009 році темп зростання споживчих цін в Польщі знизився до 3,5% після на 4,2% в 2008 році і 2,5% в 2007 році.