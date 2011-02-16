Уряд готується до чергової позики

Україна планує випустити єврооблігації наприкінці першого – початку другого кварталу цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

«Сьогодні розглядалося питання про вихід на ринок чергової позики уряду. Буде роуд-шоу на території Сполучених Штатів, Великої Британії і в Європі», - сказав В.КОПИЛОВ.

Він відзначив, що позитивна оцінка Міжнародного валютного фонду економічної ситуації в Україні позитивно позначиться на залученні позик.

«Я думаю, що позика, яку ми думаємо здійснити на стику першого-другого кварталів, буде ефективнішою, ніж наприкінці минулого року», - наголосив В.КОПИЛОВ.

Він висловив сподівання, що процентна ставка буде нижчою за 8%.

«Нижча за 8% - це вже добре», - сказав заступник міністра. Також він відзначив, що дата проведення роуд-шоу буде відома приблизно через тиждень.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2010 року, без проведення road-show, було випущено урядові єврооблігації на 500 млн. доларів під 6,7% з погашенням 21 грудня 2011 року.