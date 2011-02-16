У лютому ріст цін призупиниться - Мінекономрозвитку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує, що в лютому ц.р. рівень інфляції в Україні буде значно нижчий за січневий показник у 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник міністра Мінекономрозвитку Вадим КОПИЛОВ.

«Сьогодні є тенденція до припинення зростання цін. Я думаю, що в лютому ми матимемо інфляцію набагато нижчу за січневу», - сказав В.КОПИЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2011 року порівняно з груднем 2010 року становила 1%, у січні 2011 року порівняно з січнем 2010 року – 8,2%.