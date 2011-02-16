Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9590-7,9625 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9620, до 12:00 звузився спред - 7,9590/7,9615. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9590/7,9625 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2716/0,2719, до 12:00 ціни підвищилися - 0,2719/0,2720. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,3015 (+0,0290).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3556/1,3558, а до 15:00 впали до 1,3502/1,3504.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7810/10,7885, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,7775/10,7870. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли денного мінімуму - 10,7465/10,7570.