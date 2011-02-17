Уряд Криму відкрив «гарячу лінію» для скарг на чиновників-корупціонерів

Рада міністрів Криму відкрила «гарячу лінію», на яку громадяни, що стикалися з вимаганням хабарів або іншими незаконними діями чиновників, зможуть повідомляти про подібні факти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського уряду.

«Про корупцію можна повідомити на телефон «гарячої лінії» або надіслати інформацію на спеціальну електронну адресу», - йдеться у повідомленні.

Телефон гарячої лінії «Корупція-СТОП»: (0652) 544-609, адреса електронної пошти: korrupciya-stop@ark.gov.ua.

«Дзвоніть, пишіть, повідомляйте про всі випадки незаконних дій. Ми будемо оперативно реагувати на всі скарги», - сказав голова Радміну Криму Василь ДЖАРТИ.

Він також заявив, що робота гарячої лінії - частина комплексу заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією і хабарництвом у Криму.