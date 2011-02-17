Податкова: кількість перевірок бізнесу зменшилася

Державна податкова служба України (ДПСУ) заявляє про зменшення кількості податкових перевірок бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ, переданому УНІАН.

Зокрема, кількість запланованих перевірок підприємців у першому кварталі цього року скоротилася на 18% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – з 6,1 тис. до 5 тис.

За словами заступника директора департаменту податкового контролю юридичних осіб ДПСУ Ігоря ЗАГЛАДИ, кількість перевірок великих підприємств скоротилася на 25% – з 0,4 тис. до 0,3 тис., середніх – на 19,2%, з 2,6 тис. до 2,1 тис., малих – на 16,1%, з 3,1 тис. до 2,6 тис..

У ДПСУ нагадують, що, згідно з Податковим кодексом, передбачена періодичність проведення документальних планових перевірок, яка залежить від ступеня ризику в діяльності платників податків. Вона може бути високою, середньою і незначною. Платники податків із незначним ступенем ризику включаються у план-графік не частіше, ніж один раз на три календарних роки, із середнім – не частіше, ніж один раз на два календарних роки, з високим – не частіше, ніж один раз на рік.