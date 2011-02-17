Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9570/7,9625 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9570/7,9625 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2719/0,2722, котирування по євро-гривні підвищилися – 10,7835/10,7910. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,3555/1,3557 (середа – 1,3556/1,3558).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.