Україна і Євросоюз цього року підпишуть договір про асоціацію - експерт

Заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ упевнений, що Україна і Європейський Союз цього року підпишуть договір про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час круглого столу в Інституті Горшеніна щодо відносин України, Росії і Європейського Союзу.

В.ЧАЛИЙ не погодився з думкою деяких експертів про те, що Україна може змінити зовнішньополітичний курс. «Процес євроінтеграції незворотний. Він може бути тривалим і болісним, але він незворотний», - зазначив В.ЧАЛИЙ.

За його словами, питання євроінтеграції чітко зафіксоване в українському законодавстві, а також у міжнародних угодах. Тому, на його думку, можна говорити сьогодні лише про терміни і шляхи реалізації євроінтеграції країни.

Кажучи про хід підготовки угоди між Україною і ЄС про політичну асоціацію та економічну інтеграцію України в ЄС, В.ЧАЛИЙ підкреслив, що сьогодні «не треба посипати голову попелом». «Ця угода буде реальним кроком на шляху інтеграції», - сказав він.

При цьому В.ЧАЛИЙ не виключив, що таке угода може бути підписана вже цього року.

Доцент Інституту міжнародних відносин Сергій КОЗЬЯКОВ також висловив думку, що проблеми, які стоять на шляху зближення України і Євросоюзу, мають переважно технічний характер. За його словами, людей, котрі знають, що таке зона вільної торгівлі і що таке Світова організація торгівлі, в країні дуже мало. «Їх, може, чоловік 20», - зазначив він.

С.КОЗЬЯКОВ підкреслив, що зараз питанням підписання угоди про створення зони вільної торгівлі з ЄС займається заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, який вів процес про вступ України до СОТ.

«Ви знаєте, його намагалися відчужити, але процес одразу ж ставав, адже немає людей, які б усе розуміли», - додав експерт.