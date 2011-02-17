Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зріс до 5,99 млрд. дол.

У 2010 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 5,986 млрд. дол. США прямих інвестицій, що на 6,2% більше показника 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, з країн Європейського Союзу надійшло 4,6 млрд. дол. (76,9% від загального обсягу), з країн СНД – 849,2 млн. дол. (14,2%), з інших країн світу – 531 млн. дол. (8,9%). У той же час капітал нерезидентів скоротився на 809,7 млн. дол.

Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо в 2010 році склав 4 млрд. 655 млн. дол. (за підсумками 2009 року – 4 млрд. 410,4 млн. дол.).

Зросли обсяги капіталу з Російської Федерації – на 836,4 млн. дол., Кіпру – на 909,3 млн. дол., Нідерландів – на 753,3 млн. дол., Франції – на 736,3 млн. дол., Німеччини – на 475 млн. дол. і Швеції – на 454,1 млн. дол. За рахунок продажу капіталу нерезидентам інших країн і вилучення інвестицій скоротилися обсяги капіталу інвесторів із Сполучених Штатів Америки – на 116,7 млн. дол. та Ізраїлю – на 12,8 млн. дол. Капітал інвесторів з Норвегії та Ісландії зменшився на 71,3 млн. дол. і 29,3 млн. дол. відповідно за рахунок продажу капіталу нерезидентам інших країн.

Приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах, які здійснюють фінансову діяльність, – у сумі 2 млрд. 628,5 млн. дол., займаються торгівлею, ремонтом автомобілів, побутовими виробами і предметами особистого споживання – 447,9 млн. дол., операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і наданням послуг підприємцям – 485,6 млн. дол., а також на підприємствах промисловості – 766,2 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених в Україну, на 1 січня 2011 року склав 44,708 млрд. дол., що на 11,6% більше, порівняно з обсягами інвестицій на початок 2010 року, і з розрахунку на одного українця становив 978,5 дол.

Інвестиції надходили зі 125 країн світу.

У десятку основних країн-інвесторів, на які припадає понад 82% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 9,915 млрд. дол., Німеччина – 7,077 млрд. дол., Нідерланди – 4,708 млрд. дол., Російська Федерація – 3,403 млрд. дол., Австрія – 2,658 млрд. дол., Франція – 2,367 млрд. дол., Великобританія – 2,299 млрд. дол., Швеція – 1,730 млрд. дол., Британські Віргінські острови – 1,461 млрд. дол. і США – 1,192 млрд. дол.