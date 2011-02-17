Голова ДПСУ: заборгованість із відшкодування ПДВ – політичне питання

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО вважає, що питання про суму заборгованості з податку на додану вартість (ПДВ) є політичним, і відмовляється називати суму заборгованості держави перед підприємствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЗАХАРЧЕНКО заявив сьогодні під час прес-конференції.

Зокрема, на запитання про заборгованість ПДВ станом на 1 лютого 2011 року, він відповів так: «У меморандумі з Міжнародним валютним фондом чітко буде описана ця заборгованість. Зараз меморандум ще узгоджується, це питання політичне, я на питання політичне не хотів би давати відповідь».

Крім того, В.ЗАХАРЧЕНКО зазначив, що середня щомісячна сума ПДВ до відшкодування на сьогодні становить близько 3 млрд. грн. У бюджеті, наприклад, на січень 2011 року було передбачено близько 2,5 млрд. грн. до відшкодування, проте сума відшкодування становила 2,7 млрд. грн. «Відшкодування перевищуватиме ту суму, яка закладена в бюджеті, за рахунок перевиконання (плану податкових надходжень – УНІАН)», - зазначив голова ДПСУ.

Всього, за його словами, в січні 2011 року було зібрано 7 млрд. грн. по ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією заступника голови Державної податкової служби України Олексія ЛЮБЧЕНКА, в Україні на 1 грудня 2010 р. до бюджетного відшкодування було заявлено 10,8 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).