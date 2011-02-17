Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9570-7,9590 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9570/7,9625, на 12:00 звузився спред 7,9580/7,9605. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9570/7,9590 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2719/0,2722, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2721/0,2722. На момент закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,2510 (-0,0505).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3540/1,3605.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7835/10,7910, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,7935/10,8030. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 10,7825/10,7915.