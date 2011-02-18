Київрада внесла зміни до міської програми підготовки до Євро-2012

Київська міська рада внесла зміни до Міської цільової програми підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, завдяки чому очікується зекономити в столичному бюджету 300 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації з посиланням на профільного заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

Так, за його інформацією, всього в 2011 році на заходи з реалізації Програми (з урахуванням змін до неї - УНІАН) пропонується виділити з міського бюджету кошти в сумі 1 млрд. 48,17 млн. грн. В затвердженій Програмі, на виконання заходів передбачалося спрямувати 1 млрд. 309,81 млн. грн.

Зокрема А.ГОЛУБЧЕНКО поінформував, що в ході відпрацювання з УЄФА питань з підготовки медичної інфраструктури, були зменшені вимоги УЄФА до кількості медичних закладів: з 6 медичних закладів, які є в затвердженій Програмі, з обсягом фінансування у 2011 році – 374,81 млн. грн. з міського бюджету, залишилось 5 закладів з загальним фінансуванням з міського бюджету 279,8 млн. грн. Ще 70 млн. грн. передбачено в державному бюджеті (кошти для здійснення м. Києвом функцій столиці).

«Внесення змін до Міської цільової програми зумовлене, по-перше, приведенням до фактичного фінансування 2010 року. По-друге, ми проаналізували готовність усіх об’єктів, які будуються і виключили з Програми ті об’єкти, які не будуть готові до початку чемпіонату», – підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він також зазначив, що у Програмі доповнено перелік автомобільних доріг комунальної власності Києва п’ятьма дорогами, які будуть фінансуватись за рахунок коштів державного бюджету. Передбачається, що фінансування доріг у 2011 році за кошти державного бюджету становитиме 2 млрд. 936,81 млн. грн., ще 63 млн. грн. буде спрямовано з бюджету столиці.

А.ГОЛУБЧЕНКО поінформував, що за підсумками виїзних нарад, проведених у січні 2011 року спільно з Національним агентством з питань підготовки до Євро-2012, було переглянуто перелік готелів, включених до Програми. Відтак, згідно із затвердженими змінами, у Програмі залишається 10 готелів, які будуть збудовані до кінця 2011 року та облаштовані на початку 2012 року відповідно до вимог УЄФА.

Крім того, згідно з дорученням Кабінету Міністрів України та на виконання завдань, поставлених головою КМДА Олександром ПОПОВИМ, до Програми включено здійснення робіт з облаштування та благоустрою міського простору 1,5 км зони навколо НСК «Олімпійський», який включає ремонт проїзної частини вулиць, тротуарів та перекладка інженерних мереж; капітальний ремонт фасадів житлових будинків; перекладання газових мереж, мереж водопостачання, зв’язку, електромереж; облаштування елементів освітлення та впорядкування зелених насаджень.

Тепер Програмою передбачено, що на ці заходи буде направлено 402,87 млн. грн. з міського бюджету.

Окрім того, до Міської цільової програми включено заходи із промоції столиці – створення позитивного іміджу Києва на міжнародній арені (промо-кампанія). На ці заходи пропонується направити 2,39 млн. грн. коштів міського бюджету.