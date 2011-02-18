Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9565/7,9625 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9565/7,9625 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2717/0,2720, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8050/10,8145. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,3582/1,3584 (четвер – 1,3555/1,3557).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари долар/гривня – 7,9417/7,9550.