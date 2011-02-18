Янукович має намір продовжувати активізацію співпраці в рамках СНД

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтверджує намір української сторони значно активізувати співпрацю в рамках Співдружності незалежних держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час зустрічі з виконавчим секретарем СНД Сергієм ЛЕБЕДЄВИМ сьогодні в Києві.

«Ще раз хочу підтвердити намір України значно активізувати свою участь у рамках Співдружності», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що українська сторона вживає цілу низку конкретних заходів і пропозицій щодо значної активізації, зокрема, торговельно-економічної співпраці з країнами СНД.

«Ми сьогодні проводимо цю роботу на двосторонньому рівні з нашими колегами із Співдружності», - заявив Президент України.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливій ролі СНД у вирішенні непростих актуальних завдань, пов`язаних з подоланням у країнах Співдружності економічної кризи, розвитком економік, впровадженням сучасних методів управління, виходом на іноваційно-інвестиційну модель розвитку і проведення реформ загалом.

«Усе це на сьогодні є предметом нашого інтересу. Ми розуміємо, що інновації – це шлях в майбутнє; вони пов`язані з інвестиційним процесом, створенням умов проведення такої роботи всіма нашими партнерами у Співдружності, що є пріоритетним завданням для нас», - наголосив Президент України.