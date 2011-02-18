У Києві заборгованість із виплати зарплат складає майже 124 млн. грн.

На даний час, як свідчить статистика, у столиці заборгованість з виплати зарплат складає майже 124 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прокуратури міста Києва.

Як йдеться в повідомленні, лише впродовж поточного року за документами прокурорського реагування громадянам виплачено заборгованостей на суму понад 13 млн. грн. Відносно керівників підприємств порушено 9 кримінальних справ за фактами несвоєчасної виплатили працівникам зарплатні.

Крім того, прокуратурою міста у 2011 році в інтересах громадян уже подано 108 позовів та заяв про видачу судових наказів щодо стягнення з підприємств-боржників заробітної плати на загальну суму понад 730 тис. грн.

Питання своєчасної виплати заробітної плати перебуває на особливому контролі у прокуратурі міста Києва, зазначили у прес-службі.

У прокуратурі нагадують, що за безпідставну невиплату заробітної плати більше ніж за один місяць Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання – позбавлення волі на строк до 2 років.