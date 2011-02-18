Fitch присвоїло рейтинг «В» випуску єврооблігацій України на 1,5 млрд. дол.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло рейтинг «В» випуску єврооблігацій України обсягом 1,5 млрд. грн. на суму 1,5 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Fitch.

Як повідомляв УНІАН, Україна розмістила десятирічні єврооблігації на суму 1,5 млрд. дол.

Прибутковість цінних паперів становила 7,95% річних, термін обігу – 10 років.

Попит на цінні папери істотно перевищив пропозицію і перевищив 3,5 млрд. дол. В операції взяли участь понад 200 інвестори, серед яких переважали керуючі компанії, а значну частину випуску придбали інвестори зі США (понад 50%).

Високий попит дозволив розмістити єврооблігації за ставкою, нижчою за оголошений орієнтир прибутковості (8%), і збільшити обсяг позики з 1 до 1,5 млрд. дол.

Державним бюджетом України на 2011 рік заплановані запозичення за рахунок розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 4,5 млрд. дол., а також 500 млн. дол. від Світового банку. Український уряд також планує розмістити облігації внутрішньої державної позики на 48,59 млрд. грн.