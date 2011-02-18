Уряд змінив склад експертно-аналітичної ради з капіталізації банків

Кабінет Міністрів України вніс зміни до складу експертно-аналітичної ради з питань участі держави в капіталізації банків.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження №119 від 16 лютого ц.р. розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, до складу ради вводяться перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ, перший заступник Голови Національного банку Юрій КОЛОБОВ (за згодою) і директор департаменту правового забезпечення Міністерства фінансів Ярослав МАТУЗКА.

Водночас, виводяться зі складу ради Сергій АРБУЗОВ, Володимир КОЦЮБА і Сергій ТІГІПКО.

Згідно з документом, заступником голови ради призначено А.КЛЮЄВА.

Нагадаємо, що очолює експертно-аналітичну раду з питань участі держави в капіталізації банків прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.