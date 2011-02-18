Залишок коштів на коррахунках банків скоротився на 26%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків в Національному банку України 17 лютого 2011 року скоротився на 26%, або 5,393 млрд. грн., і на початок дня 18 лютого 2011 року склав 15,282 млрд. грн.

Про це повідомляють на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця об`єм коштів на коррахунках скоротився на 2%, або 2,223 млрд. грн.