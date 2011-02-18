Українські фондові ринки у четвер торгувалися у бічному тренді - експерти

Українські фондові ринки у четвер, 17 лютого, торгувалися у бічному тренді.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, у центрі уваги інвесторів у четвер опинилася "Укрнафта", акції якої продемонстрували вражаючий ріст на 2,25%. Трохи подорожчали генкомпанії. Папери "Центренерго" додали в ціні 1,56%, а котирування "Західенерго" підвищилися на 0,25%.

За словами аналітиків, скромні темпи росту у четвер після приголомшуючих результатів в останні декілька днів, показала компанія "Мотор Січ" (+0,5%). На позитивній території закрився і "Райффайзен банк Аваль" (+0,42%), тоді як курс акцій "Укрсоцбанку" (- 0,78%) рухався в протилежному напрямі.

Аналітики зазначають, що в четвер трохи просіли котирування "Укртелекому" (- 0,27%), а найбільш сильний негативний вплив на індекс зробили компанії гірничо-металургійного сектора. Авдіївський КХЗ втратив 1,99%, "Азовсталь" - 1,45%, Алчевський меткомбінат - 1,11% Ясинівський КХЗ - 1,03%, Єнакіївський метзавод - 0,24%.0

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 17 лютого, підвищився на 0,46% -до 1 137,61 пункту. Загальний об'єм торгів склав 217 млн. 298 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,07% -до 2888,00 пункту. Загальний об'єм торгів склав 277 млн. 956 тис. грн., з них на терміновому ринку - 82 млн. 583 тис. грн.