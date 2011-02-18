Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9525/7,9570 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9565/7,9625, до 12:00 ціни знизилися до 7,9560/7,9590. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9525/7,9570 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг" , рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2717/0,2720, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2723/0,2724. До закриття ціни впали - 0,2719/0,2720.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,2225 (- 0,0425).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3550/1,3625.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,8050/10,8145, до 12:00 ціни склали 10,8050/10,8155. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору - 10,8190/10,8310.