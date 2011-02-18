НБУ: представники МВФ не бачать передумов для значних коливань курсу гривні

"Представники Міжнародного валютного фонду не бачать сьогодні ніяких передумов для виникнення великих коливань курсу національної валюти України".

Про це заявив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН, у прес-службі глави держави під час зустрічі обговорювалися питання функціонування банківської системи держави, її розвиток, а також результати зустрічей представників НБУ і МВФ.

За словами С. АРБУЗОВА, представники МВФ позитивно оцінюють стан виконання українською стороною умов меморандуму між Україною і Міжнародним валютним фондом.

"Були обговорені і питання монетарної політики НБУ. МВФ визнав, що Національний банк має усі необхідні інструменти для відпрацювання питань, які є найважливішими", - сказав Голова НБУ.

Говорячи про оцінку представниками МВФ готовності Національного банку України і надалі виконувати умови меморандуму, а також нинішнього стану банківської системи і стабільності української валюти, С.АРБУЗОВ зазначив: "МВФ задоволений виконанням Україною усіх умов меморандуму, монетарною політикою і курсоутворенням НБУ. Представники Міжнародного валютного фонду не бачать сьогодні ніяких передумов для виникнення значних коливань курсу національної валюти України".

Як повідомляв УНІАН, 1-11 лютого ц.р. у Україні з візитом перебувала місія Міжнародного валютного фонду для проведення переговорів про два перегляди виконання програми у рамках договору stand - by.